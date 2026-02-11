Anna la protagonista del film La rosa tatuata

Home / Soluzioni Cruciverba / Anna la protagonista del film La rosa tatuata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Anna la protagonista del film La rosa tatuata' è 'Magnani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGNANI

Perché la soluzione è Magnani? Magnani è l'attrice che interpreta Anna, la protagonista del film La rosa tatuata, portando sullo schermo una figura intensa e coinvolgente. La sua interpretazione rimane nel cuore degli spettatori, rendendo il personaggio memorabile e ricco di emozioni. La sua presenza sul set contribuisce a creare un'atmosfera unica, che rende il film un'opera indimenticabile del cinema italiano.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Anna la protagonista del film La rosa tatuata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anna la protagonista del film La rosa tatuata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Anna la protagonista del film La rosa tatuata nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Magnani

Quando la definizione "Anna la protagonista del film La rosa tatuata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anna la protagonista del film La rosa tatuata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Magnani:

M Milano A Ancona G Genova N Napoli A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anna la protagonista del film La rosa tatuata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L Anna di Roma città apertaAnna di BellissimaAnna, italiana premio Oscar per la Rosa TatuataIl Bruce protagonista del film Il sesto sensoQuella rosa ci ricorda una serie di filmSerie di film di azione con Tom Cruise protagonistaIl Flynn protagonista di molti film d avventura