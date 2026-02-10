Vasto lago in provincia di Perugia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vasto lago in provincia di Perugia' è 'Trasimeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRASIMENO

Perché la soluzione è Trasimeno? Il Trasimeno è un grande bacino lacustre situato nella provincia di Perugia, noto per le sue acque tranquille e il paesaggio incantevole. Circondato da suggestivi borghi e colline, rappresenta una meta ideale per chi cerca relax e natura. Questo lago ha un ruolo importante nell'ecosistema locale e nella cultura della zona, attirando numerosi visitatori ogni anno.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vasto lago in provincia di Perugia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasto lago in provincia di Perugia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Quando la definizione "Vasto lago in provincia di Perugia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasto lago in provincia di Perugia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trasimeno:

T Torino R Roma A Ancona S Savona I Imola M Milano E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasto lago in provincia di Perugia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

