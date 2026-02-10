Lo sposo di Maria

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sposo di Maria

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo sposo di Maria' è 'San Giuseppe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN GIUSEPPE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sposo di Maria" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sposo di Maria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è San Giuseppe? San Giuseppe è noto come il marito di Maria, figura fondamentale nella storia cristiana. È considerato il padre adottivo di Gesù e simbolo di dedizione e protezione per la Sacra Famiglia. La sua presenza rappresenta la fede, l'umiltà e il ruolo di custode. Ricordo della sua figura viene celebrato in molte tradizioni religiose. È un esempio di amore e servizio verso gli altri.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sposo di Maria nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è San Giuseppe

In presenza della definizione "Lo sposo di Maria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sposo di Maria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione San Giuseppe:

S Savona A Ancona N Napoli G Genova I Imola U Udine S Savona E Empoli P Padova P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sposo di Maria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Centro agricolo e industriale del NapoletanoIl Patrono dei falegnamiLo sposo di PenelopeLo sposo le ha doppieLo sposo di AngelicaLo sposo di GinevraLo sposo di Milady