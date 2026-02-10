Le parti posteriori dei fogli

SOLUZIONE: RETRI

Perché la soluzione è Retri? Le reti sono le strutture formate dai bordi inferiori dei fogli, spesso usate per sostenere o collegare elementi. Sono elementi essenziali in vari contesti, come l'arte, la tecnologia o l'architettura, offrendo supporto e organizzazione. La loro funzione principale è creare un insieme di punti collegati tra loro, garantendo stabilità e funzionalità. Le reti rappresentano quindi delle strutture di collegamento e sostegno.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le parti posteriori dei fogli" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le parti posteriori dei fogli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le parti posteriori dei fogli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le parti posteriori dei fogli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Retri:

R Roma E Empoli T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le parti posteriori dei fogli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

