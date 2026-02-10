Un importante Casa editrice

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un importante Casa editrice' è 'Feltrinelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FELTRINELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un importante Casa editrice" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un importante Casa editrice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Feltrinelli? FELTRINELLI è una delle case editrici più conosciute e prestigiose in Italia, rinomata per la pubblicazione di libri di alta qualità e per il suo ruolo nel panorama culturale. La sua storia affonda radici in un impegno costante nel promuovere la letteratura, la cultura e le novità editoriali, diventando un punto di riferimento per lettori e autori. La sua presenza nel mondo dell'editoria ha contribuito a plasmare il panorama culturale italiano.

Per risolvere la definizione "Un importante Casa editrice", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un importante Casa editrice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Feltrinelli:

F Firenze E Empoli L Livorno T Torino R Roma I Imola N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un importante Casa editrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

