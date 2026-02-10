Un bel cane da pastore dal pelo bianco

SOLUZIONE: MAREMMANO

Perché la soluzione è Maremmano? Il maremmano è un cane elegante con un mantello bianco, noto per la sua abilità nel lavoro nei campi e la fedeltà al padrone. La sua presenza imponente e il pelo chiaro lo rendono facilmente riconoscibile tra le razze da pastore. Questo animale si distingue per intelligenza, coraggio e grande affinità con l'uomo, rappresentando un simbolo della tradizione rurale italiana.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un bel cane da pastore dal pelo bianco" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un bel cane da pastore dal pelo bianco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "Un bel cane da pastore dal pelo bianco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un bel cane da pastore dal pelo bianco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Maremmano:

M Milano A Ancona R Roma E Empoli M Milano M Milano A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un bel cane da pastore dal pelo bianco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

