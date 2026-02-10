Avvilita abbattuta

SOLUZIONE: DEPRESSA

Perché la soluzione è Depressa? Quando una persona si sente depressa, spesso si percepisce come se fosse abbattuta e senza energia, come se il mondo le fosse sfuggito di mano. Questa condizione si manifesta con tristezza profonda e perdita di interesse per le cose, portando a uno stato di malinconia che sembra senza via d'uscita. La sensazione di essere abbattuti e senza speranza caratterizza chi attraversa momenti di grande disagio emotivo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avvilita abbattuta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avvilita abbattuta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Le 8 lettere della soluzione Depressa:

D Domodossola E Empoli P Padova R Roma E Empoli S Savona S Savona A Ancona

