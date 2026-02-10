Segmento dello scheletro del dito

Home / Soluzioni Cruciverba / Segmento dello scheletro del dito

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Segmento dello scheletro del dito' è 'Falange'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FALANGE

Perché la soluzione è Falange? Le falangi sono le ossa che compongono le dita della mano e del piede. Questi segmenti consentono di muovere e afferrare oggetti, contribuendo alla funzionalità della mano. Ogni dito ha più falangi, che si articolano tra loro e con le ossa adiacenti. La loro struttura permette una vasta gamma di movimenti e una maggiore precisione nelle azioni quotidiane.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Segmento dello scheletro del dito" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Segmento dello scheletro del dito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Segmento dello scheletro del dito nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Falange

Questa pagina è dedicata alla definizione "Segmento dello scheletro del dito" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Segmento dello scheletro del dito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Falange:

F Firenze A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Segmento dello scheletro del dito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Compatto schieramento di antica fanteriaSi muovono con un ditoScheletroGirate con il dito indiceLa struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoliSi voltano con un dito