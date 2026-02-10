La protagonista di Via col vento

Home / Soluzioni Cruciverba / La protagonista di Via col vento

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La protagonista di Via col vento' è 'Rossella O Hara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSSELLA O HARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La protagonista di Via col vento" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La protagonista di Via col vento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rossella O Hara? Rossella O'Hara è una donna forte e determinata, che affronta le difficoltà della vita con coraggio e tenacia. La sua presenza nel romanzo e nel film rappresenta la resilienza e l'orgoglio del Sud degli Stati Uniti durante la guerra civile. Sempre pronta a lottare per ciò che desidera, incarna il carattere di una donna che non si arrende mai di fronte alle avversità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La protagonista di Via col vento nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Rossella O Hara

Per risolvere la definizione "La protagonista di Via col vento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La protagonista di Via col vento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Rossella O Hara:

R Roma O Otranto S Savona S Savona E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona O Otranto H Hotel A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La protagonista di Via col vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il divo di Via col ventoClark che fu Rhett Butler in Via col ventoLa Leigh di Via col ventoLa residenza di Rossella in Via col ventoLa Vivien di Via col vento