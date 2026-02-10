Gabbioni per polli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gabbioni per polli' è 'Stie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIE

Perché la soluzione è Stie? Gli stie sono strutture di rete metallica o legno utilizzate per creare recinti destinati ai polli, offrendo protezione e spazio per muoversi. Questi contenitori sono spesso riempiti con materiali come pietre o terra e servono a delimitare l’area di allevamento, mantenendo gli animali al sicuro dai predatori e facilitando la gestione dell’ambiente. La loro funzionalità e versatilità li rendono strumenti essenziali nell’allevamento avicolo domestico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gabbioni per polli" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gabbioni per polli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Gabbioni per polli nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Stie

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gabbioni per polli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gabbioni per polli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Stie:

S Savona T Torino I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gabbioni per polli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

