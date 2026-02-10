Fatta di vari elementi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fatta di vari elementi' è 'Eterogenea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETEROGENEA

Perché la soluzione è Eterogenea? Un insieme costituito da componenti diversi tra loro, che non sono uniformi o identiche, si dice eterogeneo. Questa caratteristica si riscontra in molti contesti, come nei materiali, nei gruppi di persone o nelle composizioni artistiche, dove la varietà di elementi crea un risultato complesso e ricco di sfumature. La presenza di elementi diversi contribuisce a rendere qualcosa più interessante e variegato.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fatta di vari elementi" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fatta di vari elementi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "Fatta di vari elementi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fatta di vari elementi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Eterogenea:

E Empoli T Torino E Empoli R Roma O Otranto G Genova E Empoli N Napoli E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fatta di vari elementi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

