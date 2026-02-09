Mono: implica l uso di un solo colore

SOLUZIONE: CROMIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mono: implica l uso di un solo colore" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mono: implica l uso di un solo colore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cromia? La parola si riferisce all'uso di un solo colore, creando un effetto uniforme e semplice. È spesso impiegata in arte o design per trasmettere purezza o minimalismo. La scelta di un'unica tonalità può enfatizzare emozioni o concetti specifici, eliminando distrazioni cromatiche. La sua applicazione può variare dal mondo artistico a quello della moda, sempre mantenendo l'idea di una palette monocromatica.

La definizione "Mono: implica l uso di un solo colore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mono: implica l uso di un solo colore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cromia:

C Como R Roma O Otranto M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mono: implica l uso di un solo colore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

