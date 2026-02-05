Una distributrice di buste

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una distributrice di buste' è 'Postina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una distributrice di buste" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una distributrice di buste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Postina? Una postina è una persona incaricata di consegnare lettere e pacchi, spesso utilizzando un distributore automatico di buste per facilitare il suo lavoro. Questi apparecchi permettono di ottenere facilmente materiali necessari per la spedizione, garantendo efficienza e rapidità. La presenza di distributori di buste nelle zone di consegna aiuta a migliorare il servizio postale, rendendo più semplice e veloce la preparazione di invii.

Una distributrice di buste nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Postina

Per risolvere la definizione "Una distributrice di buste", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una distributrice di buste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Postina:

P Padova O Otranto S Savona T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una distributrice di buste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

