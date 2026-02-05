Tale è una battaglia impegnativa

Home / Soluzioni Cruciverba / Tale è una battaglia impegnativa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tale è una battaglia impegnativa' è 'Campale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMPALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tale è una battaglia impegnativa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tale è una battaglia impegnativa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Campale? Un camapale è uno scontro duro e difficile, spesso caratterizzato da intensità e resistenza. Richiede grande determinazione per essere superato, poiché mette alla prova le capacità di chi vi prende parte. La sfida si presenta come un vero e proprio ostacolo che richiede forza e strategia per essere affrontato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tale è una battaglia impegnativa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Campale

Quando la definizione "Tale è una battaglia impegnativa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tale è una battaglia impegnativa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Campale:

C Como A Ancona M Milano P Padova A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tale è una battaglia impegnativa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è la giornata vissuta molto intensamenteTale è la carnagione mediterraneaSi distinguono sul campo di battagliaTale è l argomento inconsistenteTale è l uomo come animaleComandava le forze del Papa nella battaglia di Lepanto