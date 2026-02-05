Quella Azzurra è a Capri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella Azzurra è a Capri' è 'Grotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROTTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella Azzurra è a Capri" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella Azzurra è a Capri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Grotta? La grotta è una grande cavità naturale, spesso nascosta tra le rocce. A Capri, la Grotta Azzurra è famosa per le sue acque cristalline che assumono una sfumatura blu intensa. Questo luogo magico attira molti visitatori desiderosi di ammirare il riflesso unico della luce sull'acqua. La bellezza di questa grotta fa sì che diventi una delle attrazioni più celebri dell'isola, simbolo di meraviglia e natura incontaminata.

La definizione "Quella Azzurra è a Capri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella Azzurra è a Capri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Grotta:

G Genova R Roma O Otranto T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella Azzurra è a Capri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

