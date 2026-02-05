Un pesce sott olio

SOLUZIONE: TONNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pesce sott olio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pesce sott olio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tonno? Il tonno è un pesce molto apprezzato in cucina, noto per la sua carne ricca e saporita. Viene spesso conservato sottolio o sottaceto per preservarne la freschezza e intensificare il gusto. È un ingrediente versatile usato in insalate, panini e piatti caldi. La sua presenza nelle conserve lo rende facilmente reperibile e pratico da usare. Il tonno rappresenta una fonte importante di proteine e omega-3.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un pesce sott olio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pesce sott olio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tonno:

T Torino O Otranto N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pesce sott olio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

