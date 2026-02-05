Parenti d altri tempi

Home / Soluzioni Cruciverba / Parenti d altri tempi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Parenti d altri tempi' è 'Antenati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTENATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parenti d altri tempi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parenti d altri tempi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Antenati? Gli antenati sono coloro che ci hanno preceduto nelle generazioni, tramandando usanze e tradizioni. Sono le persone della nostra famiglia che hanno vissuto in epoche passate e che influenzano il nostro modo di essere e di pensare. Ricordarli ci permette di conoscere le radici e la storia della nostra stirpe. Sono le fondamenta delle nostre origini, custodi di ricordi e valori antichi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Parenti d altri tempi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Antenati

La soluzione associata alla definizione "Parenti d altri tempi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parenti d altri tempi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Antenati:

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parenti d altri tempi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se non sono illustri nessuno li vantaAppaiono nell albero genealogicoI parenti più lontaniParenti vissuti in altri tempiNave d altri tempiLa signorina d altri tempiIndumento femminile d altri tempiIn altri tempi veniva lavata col sangue