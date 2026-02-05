Indegno di stima

SOLUZIONE: SPREGEVOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indegno di stima" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indegno di stima". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Spregevole? Qualcuno o qualcosa che suscita disprezzo o riprovazione, poiché merita poca considerazione o rispetto, viene spesso giudicato come spregevole. Questa qualità provoca disgusto e disgrazia, rendendo difficile riconoscere valore o dignità in quella persona o cosa. La mancanza di rispetto e l'atteggiamento spregevole evidenziano una condizione di indegnità, che suscita ripudio e sdegno tra chi osserva.

In presenza della definizione "Indegno di stima", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indegno di stima" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Spregevole:

S Savona P Padova R Roma E Empoli G Genova E Empoli V Venezia O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indegno di stima" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

