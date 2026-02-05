Ernst Ludwig pittore e scultore espressionista

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ernst Ludwig pittore e scultore espressionista' è 'Kirchner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KIRCHNER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ernst Ludwig pittore e scultore espressionista" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ernst Ludwig pittore e scultore espressionista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Kirchner? KIRCHNER è un artista tedesco noto per il suo ruolo di figura di spicco nell'espressionismo, movimento che si concentra sulla rappresentazione intensa delle emozioni e delle angosce umane. La sua opera si distingue per l'uso di colori vivaci e linee energiche, che trasmettono un senso di urgenza e sincerità. Attraverso pitture e sculture, ha cercato di catturare le tensioni e le ansie della società del suo tempo, lasciando un'impronta significativa nell'arte moderna.

La definizione "Ernst Ludwig pittore e scultore espressionista" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ernst Ludwig pittore e scultore espressionista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Kirchner:

K Kappa I Imola R Roma C Como H Hotel N Napoli E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ernst Ludwig pittore e scultore espressionista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

