SOLUZIONE: MIRRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu donata a Gesù con incenso e oro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu donata a Gesù con incenso e oro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mirra? La mirra è un profumo prezioso che fu offerto a Gesù in segno di rispetto e devozione, simbolo di regalità e sacralità. Viene associata a riti religiosi e a momenti di spiritualità, rappresentando anche la cura e il riconoscimento della natura umana di Cristo. La sua presenza nei testi sacri sottolinea l'importanza di doni simbolici nelle tradizioni di fede.

Quando la definizione "Fu donata a Gesù con incenso e oro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu donata a Gesù con incenso e oro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mirra:

M Milano I Imola R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu donata a Gesù con incenso e oro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

