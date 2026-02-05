Le discese viste dal basso

SOLUZIONE: SALITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le discese viste dal basso" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le discese viste dal basso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Salite? Le salite sono le pendenze che si attraversano salendo verso l'alto, mentre le discese sono le pendenze viste dal basso, che si scendono verso il basso. Sono parti di un percorso che indicano variazioni di quota e rappresentano momenti di fatica o di sollievo. La differenza tra le due sta nella direzione rispetto alla posizione di chi le affronta, creando un contrasto tra salita e discesa lungo un tragitto.

Se la definizione "Le discese viste dal basso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le discese viste dal basso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Salite:

S Savona A Ancona L Livorno I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le discese viste dal basso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

