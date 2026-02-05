Dannati della 5ª bolgia

SOLUZIONE: BARATTIERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dannati della 5ª bolgia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dannati della 5ª bolgia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Barattieri? I barattieri sono figure mitiche che si trovano tra i dannati della quinta bolgia, tormentati per aver tradito il proprio denaro o accordi. Sono condannati a scivolare nel fango, inghiottiti da fiamme che riflettono la loro avidità e slealtà. La loro pena simbolizza la punizione per chi si è lasciato corrompere dal desiderio di guadagno a discapito dei valori morali.

Se la definizione "Dannati della 5ª bolgia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dannati della 5ª bolgia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Barattieri:

B Bologna A Ancona R Roma A Ancona T Torino T Torino I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dannati della 5ª bolgia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

