SOLUZIONE: ANNESSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Collegati aggiunti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collegati aggiunti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Annessi? Gli annessi sono componenti supplementari che si collegano a un elemento principale, arricchendone la funzionalità o l'aspetto. Spesso si trovano in contesti architettonici, agricoli o tecnici, dove supportano o completano l'uso dell'oggetto principale. Questi collegamenti permettono di ampliare le possibilità di impiego e migliorare l'efficienza complessiva. La presenza degli annessi rende più versatile e completo l'intero sistema o struttura.

La soluzione associata alla definizione "Collegati aggiunti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collegati aggiunti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Annessi:

A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collegati aggiunti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

