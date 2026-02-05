Un autorevole quotidiano statunitense

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un autorevole quotidiano statunitense' è 'New York Times'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEW YORK TIMES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un autorevole quotidiano statunitense" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un autorevole quotidiano statunitense". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è New York Times? Il New York Times è un quotidiano molto rispettato negli Stati Uniti, noto per la qualità delle sue notizie e approfondimenti. È considerato una fonte affidabile per l'informazione giornalistica a livello internazionale. La sua pubblicazione copre una vasta gamma di argomenti, dall’attualità alla cultura, influenzando l’opinione pubblica e il dibattito globale.

Se la definizione "Un autorevole quotidiano statunitense" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un autorevole quotidiano statunitense" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione New York Times:

N Napoli E Empoli W Washington Y Yacht O Otranto R Roma K Kappa T Torino I Imola M Milano E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un autorevole quotidiano statunitense" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

