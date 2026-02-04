Avanza a seconda di come soffia il vento

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avanza a seconda di come soffia il vento' è 'Veliero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELIERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avanza a seconda di come soffia il vento" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avanza a seconda di come soffia il vento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Veliero? Un vascello che si muove seguendo la direzione del vento, adattandosi alle sue variazioni, viene chiamato vascello leggero. Questo tipo di imbarcazione sfrutta la forza naturale dell'aria per navigare, cambiando rotta in base alle correnti e alle brezze. La sua agilità e semplicità di movimento dipendono dalla forza e dalla direzione del vento che lo sospinge.

In presenza della definizione "Avanza a seconda di come soffia il vento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avanza a seconda di come soffia il vento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Veliero:

V Venezia E Empoli L Livorno I Imola E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avanza a seconda di come soffia il vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

