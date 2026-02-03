Tipi di poco peso

SOLUZIONE: OMARINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipi di poco peso" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipi di poco peso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Omarini? Gli omarini sono insetti di piccole dimensioni, noti per la loro leggerezza. Si distinguono per il corpo sottile e le ali trasparenti, che li rendono agili e difficili da notare. La loro presenza è comune in ambienti umidi e vegetati, dove si muovono rapidamente. La loro leggerezza li favorisce nel volo e nel nascondersi tra le foglie, rappresentando un esempio di piccoli organismi facilmente trasportabili dal vento.

La soluzione associata alla definizione "Tipi di poco peso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipi di poco peso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Omarini:

O Otranto M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipi di poco peso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

