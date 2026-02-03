Santo che fu papa

Home / Soluzioni Cruciverba / Santo che fu papa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Santo che fu papa' è 'Sotero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Santo che fu papa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Santo che fu papa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sotero? Sotero fu un papa venerato per la sua santità e dedizione alla fede. La sua figura è ricordata come esempio di bontà e integrità spirituale. Durante il suo pontificato, promosse valori di pace e giustizia tra i fedeli. La sua vita rimane un modello di dedizione religiosa e di servizio al prossimo, lasciando un'impronta duratura nella storia della Chiesa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Santo che fu papa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sotero

Questa pagina è dedicata alla definizione "Santo che fu papa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Santo che fu papa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sotero:

S Savona O Otranto T Torino E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Santo che fu papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il dodicesimo papaFu papa dal 167 al 174L Oscar proclamato Santo dal Papa nel 2018Fu papa dal 136Fu papa dal 283 al 296Fu il nono Papa