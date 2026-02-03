È adatto alla nanna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È adatto alla nanna' è 'Lettino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETTINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È adatto alla nanna" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È adatto alla nanna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lettino? Un letto di piccole dimensioni e confortevole, ideale per i bambini o per i momenti di riposo, permette di trascorrere il sonno in tutta tranquillità. È un elemento fondamentale nelle camere dei più piccoli, offrendo sicurezza e comfort durante il riposo notturno. Questo tipo di mobile è progettato per essere accogliente e pratico, favorendo il relax e il sonno riposante.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È adatto alla nanna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È adatto alla nanna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lettino:

L Livorno E Empoli T Torino T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È adatto alla nanna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

