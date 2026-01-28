Un soldato di Caligola

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un soldato di Caligola' è 'Legionario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGIONARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un soldato di Caligola" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un soldato di Caligola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Legionario? Un militare appartenente all'esercito romano, spesso incaricato di missioni di combattimento o di mantenimento dell'ordine, particolarmente durante il periodo dell'Impero. Questi guerrieri erano noti per la disciplina, la strategia e la lealtà, e svolgevano un ruolo fondamentale nelle imprese militari dell'antica Roma. Il termine richiama un soldato che serviva sotto un generale celebre, contribuendo alla conquista e alla difesa dell'impero.

Quando la definizione "Un soldato di Caligola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un soldato di Caligola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Legionario:

L Livorno E Empoli G Genova I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un soldato di Caligola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

