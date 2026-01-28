Porta alla morte Violetta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Porta alla morte Violetta' è 'Tisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TISI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porta alla morte Violetta" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porta alla morte Violetta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tisi? La tisi, conosciuta anche come tubercolosi, è una malattia infettiva che può portare a complicazioni gravi e, in assenza di cure adeguate, alla morte. È causata da un batterio che attacca principalmente i polmoni, causando tosse persistente e debilitante. Questa condizione richiede un trattamento tempestivo e completo per evitare esiti fatali. La sua presenza rappresenta una minaccia seria per la salute pubblica e richiede attenzione immediata.

Quando la definizione "Porta alla morte Violetta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porta alla morte Violetta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tisi:

T Torino I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porta alla morte Violetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

