Lodata elogiata

Home / Soluzioni Cruciverba / Lodata elogiata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lodata elogiata' è 'Encomiata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENCOMIATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lodata elogiata" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lodata elogiata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Encomiata? Quando qualcuno riceve grandi complimenti per le sue azioni o qualità, viene spesso chiamato con un termine che indica apprezzamento pubblico. Questo termine si usa per riconoscere meriti e successi, e deriva dal fatto che la persona è stata lodata e apprezzata pubblicamente. È un modo di onorare chi si distingue positivamente, confermando il suo valore agli occhi degli altri.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lodata elogiata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Encomiata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lodata elogiata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lodata elogiata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Encomiata:

E Empoli N Napoli C Como O Otranto M Milano I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lodata elogiata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lodata encomiata