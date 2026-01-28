Furbe smaliziate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furbe smaliziate' è 'Scaltre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALTRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Furbe smaliziate" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Furbe smaliziate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Scaltre? Le persone descritte come scaltre sono abili nel pianificare e agire con intelligenza e astuzia, spesso sfruttando le situazioni a proprio vantaggio. La loro capacità di adattarsi e di trovare soluzioni rapide le rende molto abili nel superare ostacoli o ingannare gli altri. Queste qualità si manifestano in comportamenti astuti e pronti, che dimostrano un certo ingegno nel manipolare le circostanze a proprio favore.

In presenza della definizione "Furbe smaliziate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Furbe smaliziate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scaltre:

S Savona C Como A Ancona L Livorno T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Furbe smaliziate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

