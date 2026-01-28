Derisori pungenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Derisori pungenti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Derisori pungenti' è 'Satirici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SATIRICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Derisori pungenti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Derisori pungenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Satirici? Le affermazioni satiriche sono commenti pungenti che mettono in luce le contraddizioni o i difetti di qualcuno o qualcosa con ironia e sarcasmo. Questi commenti spesso sfidano le convenzioni sociali o politiche, suscitando riflessioni critiche o divertimento. La natura di queste parole mira a smascherare ipocrisie o follie, usando un tono mordace e sarcastico per far riflettere o ridere.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Derisori pungenti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Satirici

Questa pagina è dedicata alla definizione "Derisori pungenti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Derisori pungenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Satirici:

S Savona A Ancona T Torino I Imola R Roma I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Derisori pungenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Più che ironiciIronici sarcasticiIspide pungentiLicenziosi pungentiCespugli pungentiLo fa chi si esprime con parole pungentiPungenti sarcastici