della Francesca illustre artista toscano del 400
SOLUZIONE: PIERO
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "della Francesca illustre artista toscano del 400" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "della Francesca illustre artista toscano del 400". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Perché la soluzione è Piero? Piero della Francesca è stato un pittore e matematico toscano del Quattrocento, noto per le sue opere di grande raffinatezza e uso della prospettiva. La sua arte si caratterizza per l'uso di colori chiari e composizioni equilibrate, influenzando l'arte rinascimentale. Considerato uno dei maestri dell'arte del suo tempo, ha lasciato un'eredità significativa nel panorama artistico italiano.
Le 5 lettere della soluzione Piero:
