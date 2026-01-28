Li colpiscono i tiratori scelti

Home / Soluzioni Cruciverba / Li colpiscono i tiratori scelti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li colpiscono i tiratori scelti' è 'Centri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li colpiscono i tiratori scelti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li colpiscono i tiratori scelti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Centri? I centri sono punti strategici in cui si concentrano forze o risorse. Spesso sono bersagli di attacchi mirati da parte di tiratori scelti, che cercano di indebolire le strutture o le operazioni. La loro importanza li rende obiettivi di particolare attenzione durante conflitti o operazioni di sicurezza. La precisione e il rischio associato ai tiratori scelti sottolineano quanto siano vulnerabili questi punti chiave.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Li colpiscono i tiratori scelti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Centri

Per risolvere la definizione "Li colpiscono i tiratori scelti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li colpiscono i tiratori scelti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Centri:

C Como E Empoli N Napoli T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li colpiscono i tiratori scelti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I commerciali affollati nei weekendOffrono trattamenti per la salute psicofisicaI commerciali si affollano nei week-endSpesso gli atti vandalici li colpiscono in un autoLo colpiscono i tiratoriLi sfiorano con lo sguardo i tiratoriLi governano i pastoriLi trovi anche in farmacia