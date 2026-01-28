City: ci vive Batman

Home / Soluzioni Cruciverba / City: ci vive Batman

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'City: ci vive Batman' è 'Gotham'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOTHAM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "City: ci vive Batman" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "City: ci vive Batman". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Gotham? GOTHAM è la grande metropoli dove Batman svolge le sue avventure, un luogo oscuro e misterioso che rappresenta sia il suo rifugio che il suo campo di battaglia contro il crimine. Questa città iconica è spesso descritta come un ambiente urbano tormentato, pieno di contrasti tra bene e male, e simbolo di coraggio e giustizia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

City: ci vive Batman nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gotham

La soluzione associata alla definizione "City: ci vive Batman" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "City: ci vive Batman" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gotham:

G Genova O Otranto T Torino H Hotel A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "City: ci vive Batman" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È duro per chi ci viveCi vive chi è oggetto di troppi riguardi e attenzioniLondra per chi ci viveIl Giappone per chi ci viveTreviri per chi ci vive