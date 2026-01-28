Lo è un abito praticamente cucito addosso

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un abito praticamente cucito addosso

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo è un abito praticamente cucito addosso' è 'Aderentissimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADERENTISSIMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è un abito praticamente cucito addosso" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un abito praticamente cucito addosso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Aderentissimo? Un vestito che si adatta perfettamente alla forma del corpo, senza lasciare spazi vuoti o pieghe, trasmettendo un senso di secondo pelle. È caratterizzato da una vestibilità stretta e aderente, che sottolinea le linee e i dettagli della figura. Questo tipo di abbigliamento è spesso scelto per occasioni eleganti o per mettere in risalto le proprie forme. La qualità di un abito aderentissimo risiede nella sua capacità di seguire ogni movimento con precisione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è un abito praticamente cucito addosso nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Aderentissimo

In presenza della definizione "Lo è un abito praticamente cucito addosso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un abito praticamente cucito addosso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Aderentissimo:

A Ancona D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli N Napoli T Torino I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un abito praticamente cucito addosso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Così è l abito cucito addossoLo è un abito troppo scollatoChi sparla lo getta addossoLo è l abito per la seraLo è l abito osé