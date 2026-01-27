Violenta disgrazia ferroviaria

Home / Soluzioni Cruciverba / Violenta disgrazia ferroviaria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Violenta disgrazia ferroviaria' è 'Scontro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCONTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Violenta disgrazia ferroviaria" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Violenta disgrazia ferroviaria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Scontro? Un incidente tra treni può causare danni ingenti e vittime, rappresentando un evento estremamente tragico nel settore dei trasporti. Quando due veicoli su rotaia si scontrano con forza, si verifica una collisione violenta che mette a rischio molte vite e può portare a conseguenze disastrose. Questo tipo di evento si distingue per la sua intensità e per la gravità delle conseguenze, spesso definita come una disgrazia ferroviaria.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Violenta disgrazia ferroviaria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scontro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Violenta disgrazia ferroviaria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Violenta disgrazia ferroviaria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scontro:

S Savona C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Violenta disgrazia ferroviaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La battaglia che costò il trono a Napoleone IIIGrave disastro ferroviarioDisgrazia ferroviariaL effetto d una violenta scarica elettricaÈ conseguenza d una violenta e forte bottaStazione ferroviaria di FirenzeUn disgrazia che abbatte