La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I quintali presi a decine' è 'Tonnellate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONNELLATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I quintali presi a decine" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I quintali presi a decine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tonnellate? Le tonnellate rappresentano grandi quantità di peso, spesso utilizzate per misurare carichi di merci o materiali. Sono un'unità di misura che corrisponde a decine di quintali, permettendo di quantificare in modo preciso grandi masse. Questo termine è comune nel settore industriale e nei trasporti, dove si gestiscono volumi significativi di merci o risorse. La capacità di esprimere grandi quantità con questa misura facilita il confronto e la pianificazione di operazioni di grande scala.

I quintali presi a decine nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tonnellate

Se la definizione "I quintali presi a decine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I quintali presi a decine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Tonnellate:

T Torino O Otranto N Napoli N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I quintali presi a decine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

