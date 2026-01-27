Le parole che descrivono le foto

SOLUZIONE: DIDASCALIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le parole che descrivono le foto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le parole che descrivono le foto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Didascalie? Le didascalie sono frasi o brevi testi che accompagnano un'immagine, offrendo informazioni o spiegazioni sul soggetto rappresentato. Servono a chiarire il contenuto e a contestualizzare la fotografia, rendendo più comprensibile il messaggio che si vuole trasmettere. Sono strumenti utili per arricchire la comunicazione visiva, aiutando lo spettatore a interpretare correttamente ciò che vede.

Se la definizione "Le parole che descrivono le foto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le parole che descrivono le foto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Didascalie:

D Domodossola I Imola D Domodossola A Ancona S Savona C Como A Ancona L Livorno I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le parole che descrivono le foto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

