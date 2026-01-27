Il numero dei segni zodiacali

Home / Soluzioni Cruciverba / Il numero dei segni zodiacali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il numero dei segni zodiacali' è 'Dodici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DODICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il numero dei segni zodiacali" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero dei segni zodiacali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Dodici? Il numero di costellazioni che rappresentano i segni dell'astrologia è pari a dodici, ognuno associato a un periodo dell'anno e a caratteristiche specifiche. Questa suddivisione permette di categorizzare le persone secondo il loro segno zodiacale e di interpretare le influenze planetarie sulla personalità. La presenza di dodici unità richiama anche antiche tradizioni e cicli temporali, rendendo questa cifra simbolicamente significativa nel contesto astrologico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il numero dei segni zodiacali nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dodici

In presenza della definizione "Il numero dei segni zodiacali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero dei segni zodiacali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Dodici:

D Domodossola O Otranto D Domodossola I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero dei segni zodiacali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quanti i Cavalieri della Tavola Rotonda secondo la tradizione?Il doppio di seiIn numeri romani è XIITanti sono i segni zodiacaliUno dei segni zodiacali d acquaDue lettere per numeroUltime di numeroLa religione che conta il maggior numero di Cristiani