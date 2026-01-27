Li ha il montgomery

SOLUZIONE: ALAMARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li ha il montgomery" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li ha il montgomery". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Alamari? Gli alamari sono decorazioni utilizzate per indicare il grado o il ruolo di un ufficiale. Spesso vengono applicati sulle spalle dell’uniforme, come il montgomery, un cappotto militare caldo e impermeabile. Questi dettagli distintivi aiutano a riconoscere la gerarchia e l’appartenenza a un corpo specifico. La presenza degli alamari rappresenta un segno di autorità e appartenenza, identificando chiaramente il grado di chi li indossa.

La soluzione associata alla definizione "Li ha il montgomery" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li ha il montgomery" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Alamari:

A Ancona L Livorno A Ancona M Milano A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li ha il montgomery" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

