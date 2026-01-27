C è fra le anime gemelle

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'C è fra le anime gemelle' è 'Tenero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "C è fra le anime gemelle" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è fra le anime gemelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tenero? Una persona che mostra un affetto profondo e delicato, capace di suscitare emozioni dolci e intime. La sua natura è fatta di sensibilità e calore, creando un legame speciale con chi lo circonda. Questo atteggiamento riflette un carattere amabile e compassionevole, che si manifesta attraverso gesti e parole piene di affetto sincero. In ogni suo gesto si percepisce un legame profondo e autentico, tipico di chi si sente vicino all'altra anima con tenerezza.

La soluzione associata alla definizione "C è fra le anime gemelle" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è fra le anime gemelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tenero:

T Torino E Empoli N Napoli E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è fra le anime gemelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

