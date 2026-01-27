Compagnie di rapinatori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Compagnie di rapinatori' è 'Bande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BANDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Compagnie di rapinatori" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compagnie di rapinatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Bande? Le bande sono gruppi di criminali che si uniscono per commettere rapine o altri reati, spesso agendo in modo coordinato e organizzato. Queste associazioni illecite operano con l'obiettivo di ottenere denaro o beni attraverso azioni illecite, creando un senso di insicurezza nella comunità. La loro presenza rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica e richiede interventi delle forze dell'ordine per contrastarle.

Compagnie di rapinatori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bande

Quando la definizione "Compagnie di rapinatori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compagnie di rapinatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bande:

B Bologna A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compagnie di rapinatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

