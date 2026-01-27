Uno schieramento politico lo propone per una carica in virtù del suo prestigio politico e morale

SOLUZIONE: CANDIDATO DI BANDIERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno schieramento politico lo propone per una carica in virtù del suo prestigio politico e morale" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno schieramento politico lo propone per una carica in virtù del suo prestigio politico e morale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Candidato Di Bandiera? Un candidato di bandiera rappresenta un movimento o un partito che, grazie al suo prestigio e alla sua moralità, si propone per una carica pubblica, simbolo dei valori e delle idee di quel gruppo. La sua presenza forte e riconoscibile serve a rafforzare l'identità politica e a trasmettere un messaggio di integrità e impegno. È una figura che incarna i principi fondanti del partito, diventando un simbolo di coerenza e fiducia.

La definizione "Uno schieramento politico lo propone per una carica in virtù del suo prestigio politico e morale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno schieramento politico lo propone per una carica in virtù del suo prestigio politico e morale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Candidato Di Bandiera:

C Como A Ancona N Napoli D Domodossola I Imola D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto D Domodossola I Imola B Bologna A Ancona N Napoli D Domodossola I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno schieramento politico lo propone per una carica in virtù del suo prestigio politico e morale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

