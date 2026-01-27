Lo sono le lingue come l ittito

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo sono le lingue come l ittito' è 'Indoeuropee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDOEUROPEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono le lingue come l ittito" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le lingue come l ittito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Indoeuropee? Le lingue come l'ittito appartengono a un vasto insieme di idiomi diffusi in Eurasia, caratterizzati da origini comuni e similitudini grammaticali e lessicali. Queste lingue condividono radici antiche e si sono sviluppate nel tempo in diversi rami, mantenendo tracce di un'origine comune. L'insieme è noto come indoeuropeo, un'importante famiglia linguistica che ha influenzato molte lingue moderne e antiche.

Quando la definizione "Lo sono le lingue come l ittito" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le lingue come l ittito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Indoeuropee:

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto E Empoli U Udine R Roma O Otranto P Padova E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le lingue come l ittito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

