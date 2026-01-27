Il popolare gruppo canoro con Mick Jagger

SOLUZIONE: ROLLING STONES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il popolare gruppo canoro con Mick Jagger" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il popolare gruppo canoro con Mick Jagger". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rolling Stones? Il nome di una band famosa, molto amata in tutto il mondo, che ha rivoluzionato il rock con il suo stile energico e le canzoni indimenticabili. Tra i membri storici c'è Mick Jagger, leader carismatico e cantante iconico. La band ha scritto pagine importanti della musica, lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale internazionale. La loro musica è un simbolo di ribellione e passione, rendendoli uno dei gruppi più longevi e apprezzati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il popolare gruppo canoro con Mick Jagger" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il popolare gruppo canoro con Mick Jagger" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Rolling Stones:

R Roma O Otranto L Livorno L Livorno I Imola N Napoli G Genova S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il popolare gruppo canoro con Mick Jagger" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

