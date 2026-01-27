L indimenticato Gable

Home / Soluzioni Cruciverba / L indimenticato Gable

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L indimenticato Gable' è 'Clark'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLARK

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L indimenticato Gable" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L indimenticato Gable". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Clark? Clark Gable è stato un attore statunitense, celebre per il suo fascino e il suo ruolo iconico nel cinema degli anni trenta e quaranta. La sua presenza sullo schermo ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, rendendolo un simbolo di eleganza e mascolinità. Ricordato per interpretazioni memorabili, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un vero e proprio mito.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L indimenticato Gable nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Clark

Questa pagina è dedicata alla definizione "L indimenticato Gable" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L indimenticato Gable" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Clark:

C Como L Livorno A Ancona R Roma K Kappa

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L indimenticato Gable" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Gable di Via col ventoIl divo di Via col ventoIl nome di un indimenticato GableUn indimenticato Gilberto del teatro genoveseUn indimenticato LionelloL indimenticato Diego Armando del calcioUn indimenticato Gérard del cinema