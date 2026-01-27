Erle Stanley il creatore di Perry Mason
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erle Stanley il creatore di Perry Mason' è 'Gardner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GARDNER
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erle Stanley il creatore di Perry Mason" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erle Stanley il creatore di Perry Mason". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Perché la soluzione è Gardner? Gardner è noto come autore di romanzi gialli e di investigazioni, diventando famoso per aver creato personaggi memorabili che risolvono casi intricati. La sua abilità nel descrivere ambientazioni e personaggi realistici ha contribuito a rendere i suoi libri apprezzati da molti lettori. La sua influenza nel genere poliziesco ha segnato un’epoca e ha ispirato numerose opere successive. La sua eredità rimane viva attraverso le storie avvincenti che ha lasciato in eredità.
La definizione "Erle Stanley il creatore di Perry Mason" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erle Stanley il creatore di Perry Mason" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Gardner:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erle Stanley il creatore di Perry Mason" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
