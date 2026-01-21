Privo di garbo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Privo di garbo' è 'Sgraziato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SGRAZIATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Privo di garbo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privo di garbo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sgraziato? Una persona sgraziata può sembrare scontrosa o maleducata, spesso mancando di cortesia nelle sue azioni o parole. La sua postura o i gesti potrebbero risultare bruschi o scomposti, dando l’impressione di un carattere poco raffinato o rispettoso. Questo atteggiamento può creare disagio negli altri, che percepiscono una mancanza di delicatezza o attenzione. In generale, chi è sgraziato dimostra una certa mancanza di sensibilità nei modi di comunicare e comportarsi.

La definizione "Privo di garbo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privo di garbo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sgraziato:

S Savona G Genova R Roma A Ancona Z Zara I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privo di garbo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

